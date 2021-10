UFS Lagarto divulgará 2ª de excedentes que passarão para a condição de aprovados

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Sergipe divulgará na próxima quarta-feira, 13, a segunda relação de candidatos que passarão da condição de excedentes para aprovados do vestibular do Campus Lagarto.

“A relação será divulgada na página da Prograd, correspondente ao processo seletivo do Campus de Lagarto (neste link). Nela constarão a lista e as informações sobre o envio da documentação relacionada ao Anexo II do Edital Nº 29/2021/Prograd”, informou a UFS.

Envio da Documentação

A UFS ressaltou que a documentação exigida para matrícula deverá ser enviada pelo Portal de Ingresso precisamente entre os dias 14 e 18 de outubro de 2021. “O candidato que não fizer a matrícula, enviando todos os documentos até 18/10/2021, será considerado desistente”, frisou.