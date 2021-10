Copa TV Atalaia: Lagarto Fut7 estreia neste domingo no campo society Taticão

Neste domingo, 10, o Lagarto Fut7 estreará na Copa TV Atalaia. A partida será realizada às 09h, no campo society conhecido como Taticão, em Lagarto.

O primeiro adversário dos lagartenses será o MD de Porto da Folha, mas em sua chave ainda constam os clubes: Belgas de Nossa Senhora da Glória e o Acra de Arauá.

Embora os locais dos próximos confrontos ainda não estejam definidos, o Lagarto Fut7 também se prepara para a final do Campeonato Sergipano, em Aracaju, às 09h, contra o Itabaiana.

Cabe destacar que o Lagarto Fut7, devido a sua atuação da Copa do Brasil, retornou a Sergipe com o título de terceiro melhor time de Futebol 7 do país. Lembrando que seu elenco foi composto por atletas da região.