Feriadão da Padroeira: veja o que abre e o que fecha em Sergipe

Na próxima terça-feira, 12 de outubro é feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e na segunda que antecede o feriado é ponto facultativo em todo o estado . Durante esses dois dias os órgãos da Prefeitura de Aracaju estarão fechados,, com exceção dos serviços municipais considerados essenciais e indispensáveis à população.

Parques, praias e orlas

As atividades esportivas e de lazer no parque Augusto Franco (Sementeira) permanecem suspensas em virtude da vacinação pelo sistema drive-thru. Já o Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, estará aberto ao público, das 6h às 18h.

O Centro de Artesanato Chica Chaves, no Bairro Industrial, que não funciona às segundas-feiras, estará de portas abertas no dia 12, das 9h às 18h. Durante o feriado, os serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol (Mosqueiro), ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h.

Está permitido o acesso às praias do litoral da capital. As equipes de fiscalização da Emsurb irão atuar na extensão das orlas da Praia de Atalaia, Bairro Industrial, Porto D’anta e Orla Pôr do Sol.

Mercados e feiras de Aracaju