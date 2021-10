Homem coloca fogo na residência da avó em Sergipe

No fim da tarde deste domingo, 10, uma guarnição da Polícia Militar do município de Carira, a guarnição denominada Suçuarana, avistou uma residência em chamas na Rua Alzira Marcelino de Jesus, no bairro Matadouro.

Ao chegar ao local, os policiais levantaram informações de que um homem teria ateado fogo no imóvel e fugido do local. Ele seria neto da proprietária.

O pai do acusado esteve no local e informou que o mesmo é diagnosticado com transtornos mentais e, inclusive, o mesmo é interditado judicialmente.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter as chamas e enquanto não chegavam, um popular utilizou um carro-pipa para apagar o fogo.

Policiais localizaram o suspeito e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o atendimento e encaminharam o rapaz para uma unidade hospitalar especializada.

Fonte: FAN F1