Com apoio da prefeitura, simãodiense participa de evento esportivo em SP

Com o apoio da Prefeitura de Simão Dias, o atleta simãodiense Sérgio Barreto, de 30 anos, conseguiu participar, entre os dias 07 e 10 de outubro, em São Paulo, da 6ª edição do Campeonato Brasileiro de Parabadminton e a 1ª Etapa do Circuito Nacional Brasileiro Sub-23 Diego Mota de Parabadminton.

Na competição, Sérgio conseguiu o terceiro lugar na categoria dupla mista, tornando mais um fato histórico para o esporte de Simão Dias. Diante disso, ele afirmou que sem o apoio da prefeitura, a conquista não seria possível.

“Posso afirmar que sem o apoio da Secretaria de Esporte isso tudo não seria possível, pois com apoio fica mais fácil para que o atleta alcance seu potencial máximo que é o pódio. Agradeço muito a secretaria por acreditar e me apoiar nesta jornada”, destacou o atleta.