Em Tobias Barreto, mulher é esfaqueada após dar R$ 1,00 ao sobrinho

Na noite do último domingo, 10, uma briga entre irmãs terminou com uma delas esfaqueada. O caso foi registrado no Conjunto Habitacional Agripino Bernardo, em Tobias Barreto.

Segundo informações de Elenilton Santos, os golpes de faca atingiram os braços e a cabeça da vítima, que pediu socorro aos vizinhos. Na ocasião, ela relatou que sua irmã não gostou dela ter dado R$ 1,00 ao sobrinho e iniciou as agressões.

A Polícia Militar foi acionada e a vítima encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ela passa bem.