Multidão se despede do padre Vicente Vidal, ex-pároco do bairro Loiola

Na tarde da última segunda-feira, 11, uma multidão de católicos se reuniu na Igreja de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, em Tobias Barreto, para dar seu último adeus ao padre Vicente Vidal, de 60 anos, que faleceu vítima de um infarto no último domingo, 10.

A Missa de Exéquias foi presidida pelo Arcebispo Emérito de Aracaju, Dom José Palmeira Lessa, e concelebrada por diversos sacerdotes, dentre os quais estava o padre Pedro Vidal, irmão do sacerdote falecido.

Após a celebração, o corpo foi conduzido para o Cemitério de Nossa Senhora do Amparo, em Tobias Barreto, onde foi sepultado. No percurso, uma multidão de fiéis e de padres de diversas outras paróquias lotaram as ruas da cidade.

O Padre Vicente Vidal era natural de Tobias Barreto e exerceu o ministério sacerdotal como pároco na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no bairro Loiola, em Lagarto; e na Paróquia Senhor do Bonfim, em Salgado. Ele também serviu nos municípios de Simão Dias, Poço Verde, Indiaroba e Riachão do Dantas.



Além disso, o historiador lagartense Alexandre Fontes, muito ligado ao movimento que estuda a história da Igreja Católica Romana em Lagarto e região, destacou que o padre Vicente foi um dos responsáveis pela criação da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima.