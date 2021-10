Fest Verão e bloco carnavalesco são confirmados para fevereiro em Aracaju

Com o arrefecimento da crise sanitária em todo o país, o setor de eventos já tem planejado o retorno das grandes festas, a exemplo do carnaval e das prévias carnavalescas. Em Sergipe, por exemplo, o principal evento que antecede o carnaval já tem data para ser realizado. O Fest Verão, que não acontece desde 2020, será realizado em 2022 nos dias 5 e 6 de fevereiro. A confirmação foi feita em primeira mão pelo empresário e responsável pelo evento, Fabiano Oliveira, durante o programa Ponto Final, na rádio Fan FM.

O Fest Verão manterá o arrastão com trio elétrico, no domingo, dia 6 de fevereiro, com o bloco Vumbora, comandado por Bell Marques. A festa, em 2022, também terá um novo local. Antes realizada em frente ao Shopping Riomar, agora o Fest Verão será na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, segundo informou Fabiano Oliveira.

O planejamento do evento considera a flexibilização das atividades econômicas e liberação do Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE) , com decretos que permitam realizar eventos de grande porte.

Pré-Caju

Além do Fest Verão, o Pré-Caju também já tem data de retorno. De acordo com Fabiano, a tradicional prévia carnavalesca será realizada entre os dias 4 e 6 de novembro, também na Orla da Atalaia. O evento tinha data de retorno para 2020, depois para 2021, mas com a pandemia, acabou não sendo realizado.

Fonte: Fan F1