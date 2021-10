7°BPM realiza a quinta apreensão de drogas do mês de outubro em Lagarto

Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) realizaram a quinta apreensão de drogas registrada nos primeiros 13 dias do mês de outubro em Lagarto. O caso foi registrado na última segunda-feira, 11, no povoado Barro Vermelho.

Lá, os policiais apreenderam 300g de Crack e dois tabletes de maconha, que pesavam cerca de 2kg, e que estavam escondidos em um buraco situado dentro do quintal de uma residência.

De acordo com o 7°BPM, as drogas foram encontradas após um indivíduo que foi visto na frente de uma residência, ao perceber a presença policial, dispensar um objeto de estava em sua mão e fugir pulando o muro do quintal do imóvel rumo a um destino que foi ignorado pelos policiais.