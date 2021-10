Mistério por trás do desaparecimento de avó e neto de 4 anos em sergipe

É o apelo por ajuda o que externa Caroline Miranda, mãe de um menino de apenas 4 anos e filha de uma senhora de 59, que desapareceram no início da manhã da última segunda-feira, 11, no bairro Inácio Barbosa. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a idosa deixa a residência da família na companhia do garoto.

Segundo informações, uma testemunha teria avistado o neto, Alisson Miranda, e sua avó, Alice Miranda, na Orla de Atalaia durante a noite do mesmo dia, mas até agora eles não foram encontrados.

Durante o programa Alerta 99, da rádio Fan FM desta quarta-feira, 13, Caroline relatou como tudo aconteceu e expôs acontecimentos recentes que abalaram sua família e que podem ter influenciado na ocorrência.

“No dia 11 pela manhã ela (a avó da criança) foi vista na porta, saindo de casa e depois não tive mais contato. Ela estava passando por um período de depressão porque perdemos meu pai recentemente, a gente não tem família aqui, e ela mora em frente da minha casa. Ela saiu de casa com meu filho, então por favor, ajudem, não é mentira, não estou falando que minha mãe sequestrou ele, ela também está passando por uma situação difícil, ela levou ele de mim, estou muito preocupada”, disse a mulher, em desespero.

Caroline expõe ainda que desde a perda do marido, sua mãe tem estado muito abalada e fazendo afirmações desconexas com a realidade: “Ela diz que tem gente atrás dela, que ela ia precisar ir embora e que ela ia levar meu filho”.

Qualquer informação que ajude a identificar o paradeiro da criança e de sua avó pode ser fornecida a Polícia, ou por contato direto com a família através do número (79)99973-6054.

Fonte: Fan F1