Prefeitura dá inicio ao Projeto “Ser Criança”.

Em comemoração ao mês das crianças, visando estimular os adultos e mobilizar toda a sociedade para o cuidado e a proteção destes pequenos cidadãos, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Assistência Social, deu início a mais uma edição do Projeto “Ser Criança”.

Na última sexta-feira, 9, foi realizada a “Caravana da Alegria” que percorreu comunidades da sede, como os bairros: Estação, Jardim Campo Novo, Matinha e residencial João Almeida Rocha e da zona rural nos povoados: Colônia Treze, Brasília e Jenipapo.

Equipes da SEDEST foram reforçadas com a presença do palhaço Pilambeta e dos músicos Valter Souza e Cassinho. Tudo com muita alegria, descontração e o melhor, com distribuição de guloseimas e brindes para crianças e adolescentes, porta a porta.

De acordo com o secretário Valdiosmar Vieira, a Caravana contemplou cerca de cinco mil crianças somente nestes locais citados. E seguirá até o final do mês abrangendo outras comunidades com diversas atividades para que ninguém fique sem uma lembrança.

Fonte: Prefeitura de Lagarto