Agredida, mulher é mantida em cárcere privado pelo marido em Lagarto

Uma mulher foi mantida em cárcere privado pelo seu marido, em uma residência situada no bairro Loiola, em Lagarto. O caso ocorreu na última segunda-feira, 11, e de acordo com o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), a mulher tinha apanhado na noite anterior e estava com um hematoma no olho.

O 7°BPM ainda relatou que a vítima, após as agressões, ligou para sua mãe pedindo ajuda. Esta, por sua vez, saiu de Simão Dias rumo a Lagarto, para libertar a filha. Contudo, o homem se negou a atender ao pedido da mãe, chegando a agredi-la e a efetuar um disparo de arma de fogo para cima em tom de ameaça.

“Quando os policiais militares chegaram ao local, o suspeito estava mantendo a esposa ainda em cárcere privado. Foi necessário quebrar o cadeado e a porta para salvar a vítima. Nesse momento, o autor do crime evadiu-se do local e as vítimas foram conduzidas até a delegacia pra os devidos procedimentos legais”, detalhou o 7°BPM.