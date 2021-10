Rede Municipal de Lagarto retomará o ensino presencial em novembro

As aulas presenciais nas unidades da Rede Municipal de Ensino de Lagarto serão retomadas no próximo dia 03 de novembro. De acordo com a prefeitura, elas serão realizadas de forma híbrida, mas caberá aos pais e responsáveis pelos menores de 17 anos, bem como aos estudantes com idade igual ou superior a 18 anos, decidirem se retornarão ou não para a sala de aula.

A decisão deverá ser oficializada junto à Rede Municipal de Ensino por meio do Termo de livre e esclarecido consentimento (TLEC), formulado pela Secretaria Municipal de Educação e que em breve será encaminhado a todos pelas respectivas unidades de ensino.

“Todos os pais/mães e/ou responsáveis legais e estudantes receberão, em breve, orientações das gestões escolares das unidades de ensino sobre como proceder nesse novo regime de ensino, e todas as dúvidas devem ser exaustivamente sanadas pelas equipes das unidades de ensino, pois a intenção da gestão é garantir a maior comodidade possível para a mais adequada execução do processo ensino-aprendizagem, seja de modo presencial, não presencial ou em revezamento”, adiantou o Secretário Municipal de Educação, Magson Almeida.

O que é o ensino híbrido?

O ensino híbrido é um regime educacional que permite que o processo ensino-aprendizagem ocorra tanto em um ambiente escolar presencial, como por meio de atividades escolares não presenciais, utilizando-se de atividades impressas, livros didáticos e até plataformas digitais, como também, valendo-se de uma mescla de ambas as situações, quando um mesmo estudante pode ter uma parte da carga horária escolar cumprida em sala de aula, de forma presencial, e uma outra parte de forma não presencial.

Por isso, a Prefeitura de Lagarto assegurou que: “Todos os estudantes receberão atividades escolares, que servirão para homogeneizar equitativamente o processo ensino-aprendizagem, alguns terão o acompanhamento destas atividades de modo exclusivamente presencial, outros exclusivamente não presencial e um outro grupo que terá o acompanhamento pedagógico em revezamento das duas situações anteriores”.