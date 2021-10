PC localiza motorista de aplicativo desaparecido na capital

Na última quarta-feira, 13, policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Divisão de Inteligência (Dipol) localizaram Alan Rocha, motorista de aplicativo que estava desaparecido desde o último sábado, 9. De acordo com as informações policiais, ele foi encontrado com vida, em uma residência no bairro São Conrado, na capital sergipana.

Segundo André Baronto, delegado do DHPP, após a notificação do desaparecimento de Alan pelos familiares, foram iniciadas diligências, realizadas por equipes do próprio Departamento e da Dipol, com o objetivo de localizar o motorista de aplicativo.

Conforme o avanço das investigações, foi apurado que Alan havia passado por alguns bares e mercearias do bairro São Conrado, consumindo ou comprando bebidas alcoólicas. Assim, após incessantes buscas, na data de hoje, a Polícia Civil encontrou o homem numa residência da localidade, “com vida, bem e com saúde”, cita André Baronto.

“É importante frisar também que, em outros casos de desaparecimento, a família passe todas as informações possíveis desde o momento do fato, não omitindo nada, porque isso pode atrasar as investigações”, orienta o delegado.