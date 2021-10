Prefeita Simone consegue veículo para a Saúde de Riachão do Dantas

Na última quarta-feira, 13, a prefeita de Riachão do Dantas, Simone Andrade (PSD), recebeu um veículo do tipo picape 4×4, da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), para reforçar os serviços prestados na área da Saúde riachãoense. O bem foi entregue pelo superintendente do órgão em Sergipe, Valdoilson Leite.

De acordo com a prefeita, a doação da Funasa foi possibilitada graças ao empenho dos deputados federais Fábio Reis (MDB) e Fábio Mitidieri (PSD), os quais acompanharam a solenidade de entrega.

“Agradeço profundamente aos deputados por essa solicitação conjunta que possibilitou a doação. Como sempre faço questão de falar, acredito que podemos ir mais longe quando trabalhamos em equipe, ajudando uns aos outros. Parcerias como essa, são fundamentais para possibilitar o crescimento do nosso município”, comentou a prefeita.