Prefeitura de Lagarto realiza mais uma operação Tapa Buracos

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Obras, iniciou nesta quarta-feira, 13, realizando mais uma Operação Tapa-Buracos em uma das avenidas mais movimentadas do município: A do Balneário Bica.

O objetivo é diminuir os danos sofridos pelo asfalto com o tráfego de veículos realizando a reposição do pavimento e nivelando com o rolo compactador.

“As equipes estão atuando primeiro nos pontos mais danificados, onde os buracos estão maiores, dificultando a circulação dos veículos, mas a proposta é que os trabalhos continuem sendo realizados em toda cidade”, pontou o secretário de obras, Igor Almeida.

A ação faz parte dos serviços de manutenção que são realizados diariamente no município.

