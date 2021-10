Sergipe vai realizar Dia ‘D’ da multivacinação no próximo sábado

No próximo sábado (16) será realizado o Dia “D” da Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação de crianças e adolescentes, do recém-nascido ao menor de 15 anos. O municípios sergipanos estão sendo orientados a participarem da ação, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Ainda segundo a SES, a campanha, que se estende até o dia 29 de outubro, tem como objetivos oportunizar o acesso às vacinas contempladas no Calendário Nacional de Vacinação; atualizar a situação vacinal e melhorar as coberturas vacinais; diminuir a incidência das doenças imunopreviníveis; e contribuir para o controle, eliminação e erradicação das doenças imunopreviníveis. Todas as vacinas básicas estão envolvidas na campnaha, como BGC, difteria, tétano, coqueluche, sarampo, rubéola, pólio, meningite, HPV e tétano.