Governo de Sergipe amplia a capacidade dos estádios e retira o distanciamento das salas de aula

Com Sergipe alcançando a marca de 72,16% da população vacinada com a primeira dose e 42,11% já com o ciclo de imunização completo, somada à média diária de casos que se manteve num patamar baixo, e o estado apresentando, também, o menor índice de internações totais (35 internações em média), chegando a registrar os menores valores para internados em enfermarias, o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), ampliou a capacidade de público de 30% para 50% nas partidas de futebol autorizadas em Sergipe, a partir desta sexta-feira, 15. O anúncio foi feito após reunião com o governador Belivaldo Chagas, nesta quinta-feira, 14, por videoconferência, no Palácio dos Despachos.

No que diz respeito às partidas de futebol profissional das competições nacionais no estado, fica permitido, também, a utilização de materiais de torcida, como bandeiras, faixas, instrumentos musicais e similares. Permanecem válidas as exigências sanitárias para a realização dos jogos, como o acesso exclusivo de pessoas que tenham completado o ciclo de imunização contra a Covid-19, ou que apresentem teste antígeno negativo realizado com, no máximo, 48 horas de antecedência do jogo.

O Comitê estabeleceu, ainda, que, a partir desta sexta-feira, 15, está removida a restrição de 1,0 metro de espaçamento entre as carteiras nas escolas, permanecendo obrigatório o uso de máscaras e o cumprimento dos protocolos sanitários.

“A gente vem trabalhando no sentido de ir flexibilizando aos poucos, mas há uma preocupação na educação com os alunos que passaram muitas dificuldades. Então um retorno com cautela e tranquilidade é o que recomendamos”, afirmou o governador.

Administração pública

A administração pública, tanto em atividade essenciais quanto não essenciais do poder executivo estadual, deve funcionar com todos os servidores e empregados públicos no trabalho presencial em suas unidades de lotação, observado o expediente regular e independente de convocação.

Permanece autorizada a abertura de todas as unidades do Ceac (Centro de Atendimento ao Cidadão) com atendimento ao público de forma presencial e sem a necessidade de agendamento prévio.