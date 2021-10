Copa do NE: Jogo entre Lagarto e River será transmitido em sinal aberto

Neste sábado, 16, às 16h, o Lagarto Futebol Clube estreará na Pré-Copa do Nordeste, quando enfrentará o River-PI, em Teresina. O jogo será transmitido ao vivo em sinal aberto no site do Nordeste FC – Sporting Bet.

O elenco do Verdão se preparou para a competição ao longo dos últimos 30 dias, com treinos dentro e fora do Estádio Paulo Barreto de Menezes. Já o embarque rumo a capital piauiense ocorreu na tarde da última quinta-feira, 14.

De acordo com o divulgado pela Diretoria, para chegar ao Piauí, o Verdão embarcou no Aeroporto Internacional de Aracaju em um voo que fez uma conexão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Cabe destacar que, conforme adiantado ao Portal Lagartense pelo presidente do Lagarto FC, Robson Santos, na Pré-Copa do Nordeste, o Verdão será composto por atletas da base que foram campeões em 2021, mais alguns jogadores que foram destaque na competição. Todos estarão sob o comando do técnico baiano Nivaldo Batista.

