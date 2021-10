Prefeitura de Estância lança edital de concurso público com 121 vagas

Na última quinta-feira, 14, a Prefeitura de Estância publicou, em seu diário oficial, o edital do concurso público com 121 vagas mais formação de cadastro reserva, para cargos de nível fundamental, médio/técnico e superior. As provas serão aplicadas no dia 30 de janeiro de 2022 pela Cebraspe.

Já as vagas estão distribuídas entre as áreas da saúde, magistério (professor), serviço social, administração, contábil, engenharia, psicólogos, TI, operador de máquinas entre outras. A carga horária oscila entre 30 e 40 horas semanais de acordo com o cargo escolhido.

Para concorrer às vagas é preciso ter mais de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, além de não possuir nenhuma sanção impeditiva para exercício de cargo público. Quem possuir tais pré-requisitos poderá acessar o site da banca organizadora da prova, que é o www.cebraspe.org.br, e realizar a inscrição no período de 27 de outubro a 25 de novembro de 2021. As taxas vão de R$ 70,00 à R$ 100,00 de acordo com o cargo escolhido.

Em nota, o prefeito de Estância, Gilson Andrade (PSD), afirmou que o certame está sendo promovido respeitando a saúde financeira do Município. “Fizemos isso com toda cautela e com os devidos estudos de impacto financeiro, para que possamos atender o anseio da nossa população de buscar uma estabilidade de emprego mediante o concurso público”, destacou.