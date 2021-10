Itabaiana registra dois homicídios em menos de cinco horas

Na última quinta-feira, 14, foram registrados dois homicídios no município de Itabaiana, no agreste do estado. Os casos ocorreram na sede da cidade serrana e com um intervalo de cerca de três horas.

O primeiro caso foi registrado no Bairro Oviêdo Teixeira, próximo ao 5 Estrelas, por volta das 17h. Lá, Maicom Douglas Santos de Jesus, conhecido como “Rabicó”, de 28 anos, foi assassinado com um golpe de faca no pescoço.

Já o segundo homicídio ocorreu por volta das 20h, no bairro Bananeiras, onde um homem identificado como Waguinho foi assassinado com disparos de arma de fogo. Os autores dos crimes fugiram dos locais.