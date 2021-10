Radiante apresenta novos lava-roupas especiais e dois limpadores

A Indústria Radiante segue alinhada às principais demandas do mercado de limpeza doméstica e novamente inova em três categorias com alto grau de qualidade. A primeira delas é um dos grandes desafios do ano da indústria que traz dois novos produtos para a linha de roupas finas e delicadas, os lava-roupas especiais coco e suave. No auxilio à limpeza pesada, a Radiante inova em um mercado com alta demanda e lança os limpadores em gel pinho, lavanda e capim limão. Ainda na categoria de limpadores, o limpa inox vem para expandir o segmento que é um dos mais tradicionais com o limpa alumínio da marca Polial.

Usar um produto de qualidade e específico faz toda diferença para a durabilidade das roupas. Peças íntimas, finas e delicadas merecem um cuidado premium, pensando nisso, a Indústria Radiante apresenta como grande novidade nesse segundo semestre do ano, duas versões do novo lava-roupas especial: Coco e Suave. O produto possui uma formulação específica com enzimas especiais que garantem duas vezes mais maciez e proteção. O lava-roupas especial coco é direcionado às roupas finas e delicadas de bebês, já o lava-roupas especial suave é destinado às roupas íntimas femininas.

Além disso, chegaram os novos Limpadores Gel Radiante nas fragrâncias Pinho, Lavanda e Capim Limão, para reforçar ainda mais a limpeza pesada na sua casa. É fácil de usar e muito econômico. Eles podem ser usados para limpar qualquer parte da casa, principalmente as que precisam de uma faxina mais pesada, como pisos, calçadas, banheiros, etc. Limpa, desinfeta, perfuma e dá brilho.

Por fim, a última novidade é o novo Limpa-Inox, da linha Polial. Ele vai deixar seus utensílios de inox brilhando e limpos como se fossem novos. Não precisa fazer força ou arranhar a superfície. É só deixar o produto agir e pronto: tá tinindo.

Fonte: Radiante