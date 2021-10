Na última quinta-feira, 14, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu um corpo do sexo masculino, sem identificação, que foi vítima de soterramento, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo informações, a vítima estava operando uma máquina pesada, do tipo escavadeira, quando uma pedra gigante caiu sobre ele e o equipamento. Com o acidente, o trabalhador morreu no local.