La Palma: lava aumenta e especialistas temem abertura de nova boca

Os escoamentos de lava do Vulc茫o Cumbre Vieja, em La Palma, atingiram nas 煤ltimas horas picos de alta velocidade. O Instituto Vulcanol贸gico das Ilhas Can谩rias descreve-os como聽um 鈥渢sunami de lava鈥. Os sismos tamb茅m aumentaram, tendo sido registado um terramoto de 4,5 em La Palma, o maior at茅 agora. Os especialistas temem a abertura de uma nova boca eruptiva.

Segundo o Instituto Geogr谩fico Nacional espanhol (IGN), a atividade s铆smica aumentou nas 煤ltimas horas na ilha, depois de, na quarta-feira (13) ter diminu铆do ligeiramente.

S贸 nesta sexta-feira, a ilha j谩 sofreu mais de 20 terremotos, incluindo um de magnitude 4,5, o maior sentido at茅 agora desde que come莽ou a erup莽茫o do vulc茫o, h谩 26 dias.聽Um tremor聽da mesma magnitude j谩 tinha sido sentido nessa聽quinta-feira, dia em que foram registrados聽60 sismos no total.

No in铆cio da tarde de ontem (15), a lava transbordou do cone principal do vulc茫o, formando um rio de lava que atingiu picos de grande velocidade, colocando novos bairros em perigo. Em聽publica莽茫o no Twitter, o Instituto Vulcanol贸gico das Ilhas Can谩rias mostra a velocidade do rio de lava, que descreve聽como聽鈥渢sunami de lava鈥.

Os especialistas mostram-se tamb茅m preocupados com a deforma莽茫o no terreno nas regi玫es聽de Jedey e Las Manchas, situadas mais ao sul do ponto eruptivo atual, que poder谩 indicar a hip贸tese de abertura de nova boca eruptiva.

As protuber芒ncias no terreno chegam aos cinco cent铆metros nessas 谩reas, o que indica que o magma est谩 a subir e a pressionar as camadas superiores, segundo explica o jornal聽Levante.聽Os respons谩veis pelo聽Plano de Prote莽茫o Especial Civil e Pronto Atendimento de Risco Vulc芒nico (Pevolca) acreditam que ainda 茅 cedo para confirmar se essa press茫o no subsolo pode culminar na forma莽茫o de nova boca eruptiva e de novo vulc茫o pr贸ximo ao Cumbre Vieja.

Por enquanto, as autoridades iniciaram a retirada das pessoas que trabalham na 谩rea, para evitar situa莽玫es de risco no caso de uma nova fenda se abrir repentinamente.

As autoridades determinaram ontem聽a retirada dos moradores聽de um novo bairro no munic铆pio de Los Llanos de Aridane, na ilha de La Palma, devido ao avan莽o do 煤ltimo fluxo de lava gerado pela erup莽茫o do Cumbre Vieja.

Segundo fonte do governo regional das Can谩rias citada pela ag锚ncia espanhola Efe, estima-se que essa nova retirada afete聽cerca de 15 moradores聽do local. Esta 茅 a segunda evacua莽茫o em apenas 24 horas pelo avan莽o do novo deslizamento de terra聽que se formou, nos 煤ltimos, dias ao norte do principal, depois de cerca de 800 residentes do bairro de La Laguna terem sido orientadosa abandonar suas casas na ter莽a-feira (12) 脿 tarde.

鈥淓stamos, com toda a certeza, perante o vulc茫o mais grave que a Europa sofreu nos 煤ltimos 100 anos鈥, declarou o presidente das Can谩rias, 脕ngel V铆ctor Torres. 鈥淎 煤nica boa not铆cia 茅 que at茅 hoje n茫o temos a lamentar danos pessoais鈥, acrescentou.

Os indicadores monitorados聽por cientistas no vulc茫o de La Palma, especialmente as de emiss玫es de di贸xido de enxofre, sugerem que聽o fim da erup莽茫o n茫o vai acontecer a curto ou m茅dio prazo, segundo a porta-voz do comit茅 cient铆fico do Pevolca.

A lava ocupa j谩 谩rea de quase 700 hectares e destruiu mais de 1.500 edif铆cios na ilha.

