Vôlei: Zé Roberto e Renan Dal Zotto permanecem no comando das seleções

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta quinta-feira (14) que os técnicos José Roberto Guimarães e Renan Dal Zotto permanecem no comando das seleções brasileiras de vôlei até a Olimpíada de 2024 (Paris).

“Estamos muito felizes de ter José Roberto Guimarães e Renan Dal Zotto por mais um ciclo olímpico. São dois líderes, com capacidade de manter o Brasil entre os melhores do mundo, e que terão papel fundamental também no desenvolvimento de novos talentos. A CBV tem uma visão de longo prazo, e o trabalho deles também terá esse olhar para a base”, afirmou a CEO (diretora-executiva) da CBV, Adriana Behar.

Comandante da seleção feminina (com a qual conquistou dois ouros olímpicos), Zé Roberto expressou toda a sua expectativa para o ciclo olímpico que se inicia: “É um novo desafio, de um ciclo de três anos, com uma expectativa muito grande. Em Tóquio fomos felizes, chegamos a uma final olímpica, um pódio muito importante. Temos vários campeonatos que antecedem os Jogos de Paris, e temos que ter atenção com o Mundial do ano que vem e com a Liga das Nações”.

Quem também compartilhou o que espera dos próximos anos foi o técnico do time masculino, Renan Dal Zotto: “Temos um ciclo mais curto, já começando com o Campeonato Mundial ano que vem, que tem uma importância muito grande. Teremos a Liga das Nações, na qual poderemos colocar os atletas que estão chegando para jogar, e isso é importante para o novo ciclo. Vamos fazer todo o trabalho para chegar no melhor nível possível nos Jogos de 2024”.

Fonte: Agência Brasil