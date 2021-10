Paraquedista cai sobre o mar e morre na praia de Aracaju

Na tarde desta sexta-feira, 15, um instrutor de paraquedismo morreu após cair no mar e tentar ser socorrido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), na praia de Aruana, na zona sul de Aracaju.

A suspeita é que o acidente tenha ocorrido por conta de uma falha no paraquedas, uma vez que um cidadão afirmou que duas pessoas caíram no mar e que o pára-quedas de uma delas não abriu.



Diante disso, o resgate imediato, comandado pelo Corpo de Bombeiros, contou com o apoio de surfistas e do Grupamento Tático Aéreo (GTA). Na oportunidade, técnicas de reanimação foram utilizadas, mas sem sucesso.

Além disso, o outro cidadão a cair no mar era o aluno do instrutor. É diferente do que houve com seu instrutor, seu paraquedas abriu e ele conseguiu cair em uma parte mais rasa do mar. Após isso, o mesmo saiu sozinho das águas.

Já o material do instrutor será recolhido e periciado.