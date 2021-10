Homem é assassinado com três tiros no povoado Colônia Treze

Na noite desta sexta-feira, 15, um homem ainda não identificado foi encontrado sem vida em um local ermo, no Loteamento Santa Barbara, situado no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto.

De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), a vítima foi alvejada com três disparos de arma de fogo. Um atingiu a cabeça e dois o abdômen da vítima, que portava uma faca do tipo peixeira.



Diante disso, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para recolher o corpo e realizar os procedimentos cabíveis, uma vez que o Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) esteve no local e constatou o óbito.