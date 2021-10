HUL oferece programação especial alusiva ao Dia das Crianças

Envolvendo brincadeiras infantis, palhaçarias, entrega de presentes e lembranças para os pequenos internos, foi encerrada nesta sexta-feira a Semana da Criança do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh). As atividades aconteceram de 11 a 15 de outubro, período antecedido por campanha interna de arrecadação de brinquedos envolvendo todos os colaboradores da unidade hospitalar.

Como o tema “Vamos lembrar daqueles que embelezam a vida com sua forma pura e única de olhar o mundo”, as atividades da Semana da Criança do HUL foram desenvolvidas no internamento pediátrico, na observação pediátrica e na ala amarela pediátrica da unidade hospitalar, numa iniciativa da Unidade de Atenção e Saúde da Criança e do Adolescente, Unidade de Atenção Psicossocial, Unidade de Nutrição e projeto HumanizARTE do hospital.

Para Edenilde dos Santos, mãe de um dos pequenos que mais se divertiu com as brincadeiras do palhaço Guido, a iniciativa não somente divertiu e envolveu o seu filho, mas tem ajudado na adaptação dele ao ambiente hospitalar. “Fez muito bem ao psicológico dele; acho até que ele ficou mais à vontade aqui no hospital depois dessa iniciativa”, ressaltou. “O meu filho nunca tinha sido internado, estamos sendo muito bem cuidados e isso sem dúvida contribui para a recuperação dele”, complementou.

Atenção e cuidado

“O que se busca é um certo resgate e manutenção do imaginário das crianças que se encontram no momento internadas, contribuindo assim no processo de recuperação e tratamento, e ajudando também a transformar um pouco a rotina de cuidados e assistência oferecidos”, destacou Aline Alves, chefe da Unidade de Atenção Psicossocial do HUL.

“É gratificante ver o sorriso no rosto das crianças e quando isso acontece em meio a um momento de fragilidade como uma doença tem uma importância maior ainda”, observou por sua vez Jamesson Santos, chefe da Unidade de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente. “Importante também pontuar a participação e envolvimento dos colaboradores do hospital, que não mediram esforços em contribuir com a doação de presentes e com a presença durante as atividades desenvolvidas”, concluiu.