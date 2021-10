Iphan concede licenças para a obra do Hospital de Amor de Lagarto

Na última sexta-feira, 15, o superintendente do IPHAN em Sergipe, Diego Passos, entregou o documento que libera a construção total do Hospital de Amor de Lagarto. As licenças foram concedidas com o apoio do deputado federal Fábio Reis (MDB) junto ao órgão.

Juquinha, representante da obra, foi quem recebeu do superintendente a aprovação do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA). Com isso, já pode ser concluída a construção do HA e iniciada a terraplanagem da pista de pouso e decolagem.

Além disso, com as licenças e a chegada de mais recursos, a expectativa é que a primeira etapa do Hospital de Amor de Lagarto seja inaugurada em outubro de 2022, quando passará a atender centenas de pacientes oncológicos gratuitamente.