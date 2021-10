Prazo para requerer a isenção do IPTU 2022 em Lagarto encerra dia 29

Os interessados em obter a isenção do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de 2022 em Lagarto têm até o próximo dia 29 de outubro, para fazer a solicitação junto à Secretaria Municipal de Finanças, situada ao lado da sede da Prefeitura de Lagarto.

De acordo com a gestão municipal, podem requerer a isenção, os servidores públicos municipais que possuem um único imóvel e os proprietários de um único imóvel que possuem renda de até um salário mínimo.

Sendo assim, os interessados que estiverem dentro dos critérios acima listados devem se dirigir até o Setor de Cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, das 08h às 13h, munidos dos seguintes documentos: Escritura do bem imóvel, estatuto social, RG e CPF, declaração do próprio contribuinte, documento original do IPTU, e comprovante de renda familiar.

Maiores informações podem ser obtidas por meio do número: (79) 3631-9607.