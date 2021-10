Cristiano Viana anuncia volta de atendimento ortopédico em Simão Dias

Na noite da última sexta-feira, 15, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal da Saúde, Renaldo Prata, anunciou a contratação de um médico ortopedista para o município.

De acordo com Cristiano, o médico especialista passará a atender os simão-dienses a partir do dia 10 de novembro. Ele ainda destacou que a notícia era maravilhosa, sobretudo para quem estava aguardando uma consulta com um ortopedista desde 2019.

“É mais um compromisso com a melhoria da saúde pública municipal. Desde já agradeço a dedicação e empenho do secretário de Saúde, Renaldo Prata, e de toda a equipe da referida secretaria. O trabalho continua”, comentou o prefeito.