Em homenagem ao Dia da Sergipanidade, o artista Geo Sants compôs uma música denominadas Pedaço-país, a qual – segundo o compositor – fala sobre o sentimento de pertencer a Sergipe.

A obra estará disponível nas plataformas de streaming, no próximo dia 22 de outubro. Seu lançamento contará com um clipe e a participação do Grupo Vocal Sírius.

Contudo, o pré-save da obra pode ser acessado por meio do site: https://ditto.fm/pedaco-pais_41ca3fed71