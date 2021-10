Veículo atropela ciclistas e mata uma mulher na Zona Sul de Aracaju

Um condutor atropelou duas ciclistas e matou uma delas na avenida José Carlos Silva, antiga Heráclito Rollemberg, no final da manhã deste sábado, 16. A vítima fatal morreu no local do acidente, enquanto a outra mulher, que também estava em uma bicicleta, foi socorrida e levada ao hospital em estado grave.

As vítimas ainda não foram identificadas. O acidente ocorreu na altura do Hospital Fernando Franco, localizado no bairro Farolândia.

A Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) se deslocou ao local para diligências. Até o fechamento desta matéria, ainda não havia confirmação se o condutor foi submetido ao teste de bafômetro.

FONTE: FAN F1