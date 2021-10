Prefeitura realiza projeto Ser Criança no Balneário Bica

Seguindo com a programação especial para o mês dedicado às crianças, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Assistência Social, levou nesta sexta-feira, 15, o projeto “Ser Criança”, com muito mais diversão e alegria para o Balneário Bica.

Um grande encontro, que contou com mais de 500 crianças das comunidades mais vulneráveis do município, como: Jardim Campo Novo, Ademar de Carvalho, João Almeida Rocha, João e Júlia Nogueira, e dos povoados Colônia Treze, Brasília e Britinho.

Todos curtiram shows circenses com palhaços, malabaristas, mágico, personagens do Mundo Disney, regado a muita música e claro, com entrega de brindes, doces, pipoca, refrigerante, algodão doce, bolos confeitados, e brinquedos infláveis.

E a diversão não ficou só concentrada no Parque. Também teve Trenzinho da Alegria, com as as crianças circulando pelas ruas da cidade.

“Depois da “Caravana da Alegria” realizada na última sexta-feira, hoje tivemos mais uma grande integração entre as famílias beneficiárias do Programa Criança Feliz, que atende os pequenos de zero a três anos, mas que excepcionalmente foi aberta ao público em geral. E o mais importante, com todos devidamente protegidos, com uso de máscara e álcool gel”, comentou o secretário de Assistência Social Valdiosmar Vieira.

Fonte: Prefeitura de Lagarto