29 trabalhadores de Sergipe dizem ter sido enganados por oferta de emprego em obra no Paraná

A partir disso, o Ministério Público vai apurar as responsabilidades.

Por meio de nota, a Lyx Engenharia disse que essa empreiteira era uma das que estavam em negociação para possível contrato de trabalhadores, mas que não entregou os documentos solicitados. Por isso, as negociações foram canceladas e nenhum tipo de contrato foi firmado.

Vagner dos Santos não entende de quem é a responsabilidade, mas não quer voltar para Rosário do Catete, no interior de Sergipe, sem receber pelo tempo que ficou no Paraná.