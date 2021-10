Prefeitura está preparando principal avenida do Santa Terezinha para receber pavimentação asfáltica

Na última sexta-feira, 15, a Prefeitura de Lagarto também esteve com uma equipe da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano em ação na Comunidade do Santa Terezinha.

Ainda nesta sexta-feira, 15, a Prefeitura de Lagarto também está com uma equipe da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano em ação na Comunidade do Santa Terezinha.

É que a Avenida Francisco Leite Neto, sua principal via, está em fase de terraplanagem para em breve receber 1.600 metros quadrados de pavimentação asfáltica além de 400m de meio fio e calçadas.

“Que satisfação em ver mais uma obra de grande benfeitoria saindo do papel. Essa é mais uma obra realizada com recursos de emenda federal enviados pelo Deputado Federal Gustinho Ribeiro, a quem não me canso de agradecer pela parceria de trabalho e desenvolvimento para nossa gente. Muito obrigado. Em breve estaremos visitando o Santa Terezinha para ver a satisfação no olhar das pessoas que terão uma rua com melhores condições de saneamento e acessibilidade”, comentou a prefeita Hilda Ribeiro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto