Mulher leva garrafada nas costas após se recusar a dançar com homem na Colônia 13

Na madrugada do último domingo, 17, durante um evento festivo realizado em um bar e lanchonete situado no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto, uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio por ter se recusado a dançar com um homem, que insistia com o pedido.

De acordo com o 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM), após a recusa da mulher, o homem teria pegado um caco de vidro de uma garrafa e desferido um golpe nas costas da vítima, o que gerou um ferimento significativo na região escapular, ou seja, na parte superior das costas.

Diante disso, a mulher foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Universitário de Lagarto. Já o autor do crime fugiu do local, mas já foi identificado por testemunhas que presenciaram o crime. Além disso, o 7°BPM orientou a vítima a “registrar oficialmente um boletim de ocorrência”.