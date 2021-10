PF apreende grande quantidade de maconha em Simão Dias

No último domingo, 17, a Polícia Federal em Sergipe apreendeu quase duas toneladas de maconha, que estavam sendo transportadas em um caminhão baú, no meio de uma carga lícita de portas de madeiras.

A PF recebeu informações de que estaria para chegar na Região Nordeste do país, um grande carregamento de Maconha, que estaria sendo transportada por um caminhão baú com carga de portas de madeiras e a droga seria distribuída pelos Estados de Sergipe, Alagoas e Pernambuco.

Foram realizadas operações “barreiras policiais” nas rodovias de acesso ao Estado com o objetivo de identificar e apreender a droga que estava sendo transportada.

Em um dos acessos ao Estado, próximo a cidade de Simão Dias/SE, os Policiais Federais abordaram um caminhão baú, cor branca , conduzido por um homem de 45 anos, natural do Estado de Pernambuco.

Na abordagem, o condutor do veículo demonstrou nervosismo e entrou em contradições. Foi feita uma busca e revista mais detalhada no baú do referido caminhão sendo localizada no meio da carga de portas de madeiras cerca de uma tonelada e oitocentos quilogramas de maconha, que estavam acondicionadas dentro de caixas de papelão.

O condutor do caminhão foi conduzido até a Superintendência da Polícia Federal em Sergipe onde foi autuado por Tráfico Interestadual de drogas e encaminhado ao Sistema Penitenciário do Estado, ficando à disposição da Justiça Estadual.

Fonte: Polícia Federal