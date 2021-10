2° turno: Alessandro admite voto em Lula para evitar um mal maior

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) admitiu que votaria no ex-presidente Lula (PT) no caso de um possível segundo turno entre o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) e o petista. A declaração foi dada durante o programa Roda Viva da última segunda-feira, 18, em resposta ao repórter de O Estado de São Paulo, Wesley Galzo.

Em sua resposta, Alessandro alfinetou o presidenciável Ciro Gomes (PDT), ao dizer que não fugiria para Paris no segundo turno, e que o voto em Lula seria para evitar um mal maior ao país.

“Certamente, eu não vou fugir para Paris, essa é a primeiro coisa. A segunda coisa é que você tem que ter postura e explicar para o seu estado a escolha que você vai fazer. Eu não subiria no palanque do Lula, eu não posso defender um voto em quem eu não confio e não acredito, mas eu posso dar um voto para não ter um mal maior. Mas eu continuo acreditando muito na construção de uma terceira via, acho que o Brasil merece”, declarou o senador.

Alessandro Vieira é pré-candidato à Presidência da República em 2022.