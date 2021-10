Duplo homicídio é registrado em Areia Branca

Na noite desta última segunda-feira, 18, dois homens foram assassinados na cidade de Areia Branca, e especificamente, na Rua Olhos de água. Segundo as informações preliminares, as vítimas seriam dois primos. Eles teriam morrido durante a ocorrência de um apagão, e por isso, a identificação do autor do crime não teria sido possível.

Equipes da Polícia Militar do Estado de Sergipe, Criminalística estiveram no local, e por fim, o IML fez a remoção dos corpos. Até o momento, ainda não há informações sobre a identificação das vítimas, assim como das circunstâncias dos crimes.

A equipe de reportagem do Portal Fan F1 segue na apuração do caso para posteriores atualizações.

Fonte: Fan F1