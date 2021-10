Edvaldo diz que colocou seu nome para disputar o governo do estado em 2022

Durante uma entrevista concedida ao radialista Jailton Santana, do Jornal da Rio Segunda Edição, pela primeira vez, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, admitiu que colocou seu nome à disposição para disputar o comando do governo do estado em 2022.

De acordo com o prefeito, o processo de sucessão será conduzido pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e que o agrupamento governista é quem deve escolher o nome para liderar a disputa majoritária.

“O agrupamento deve decidir entre quatro nomes. O meu, o de Fábio Mitidieri, de Laércio Oliveira e, embora não confirme, o de Ulisses Andrade”, comentou o prefeito que ainda preferiu não polemizar com o deputado federal Fábio Mitidieri, que observou que sempre apoiou Edvaldo. Segundo ele, “no momento certo, tudo será resolvido”.

Vale lembrar que Edvaldo Nogueira se saiu bem em três pesquisas eleitorais realizadas em abril, maio e setembro, quanto a intenção de voto dos sergipanos para governador de Sergipe. Os levantamentos foram de âmbito estadual e também focados na região centro-sul.