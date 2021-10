CBF divulga tabela detalhada das semifinais da Série D do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira (19) os detalhes dos jogos das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. Os confrontos, que terão início no próximo final de semana, terão transmissão ao vivo da TV Brasil.

A disputa por uma vaga na grande decisão da competição nacional às 15h (horário de Brasília) de sábado (23), quando o Atlético-CE recebe o Campinense no Domingão. Já no domingo (24), a partir das 16h, a Aparecidense mede forças com o ABC no estádio Aníbal Batista de Toledo.

A volta das semifinais acontecem no final de semana seguinte, com o ABC recebendo a Aparecidense no Frasqueirão, em Natal, a partir das 16h do dia 30 de outubro, e, um dia depois, no mesmo horário, o Campinense pegando o Atlético-CE no Amigão, em Campina Grande.

É importante lembrar que, com a classificação para as semifinais, Atlético-CE, Campinense, Aparecidense e ABC já garantiram vaga na próxima edição da Série C.

