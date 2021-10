HUL: Aumento de urgências gera tempo maior de espera para pacientes de baixa complexidade

Devido ao aumento significativo do número de atendimentos a pacientes de maior gravidade, o tempo de espera para atendimento de pacientes não urgentes e que necessitam de atendimento clínico tem se verificado maior em determinados dias da semana no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh). Para as demais clínicas de atendimento – Pediátrica, Ortopédica e Cirúrgica -, o atendimento vem acontecendo com regularidade.

O chamado eixo-crítico da unidade hospitalar, que compreende as Alas Vermelha e Amarela, voltado para o acolhimento a pacientes classificados como emergentes e muito urgentes, tem ultrapassado a sua capacidade máxima de atendimento, como aconteceu na última segunda-feira, quando atingiu 121% de ocupação, tratando sobretudo usuários de idade mais avançada e pacientes com patologias crônicas.

Outro setor também impactado pelo aumento da demanda é a Observação do Pronto Socorro do hospital. O número médio de leitos ocupados por dia nessa ala quadruplicou desde janeiro deste ano. O espaço é voltado para pacientes de menor gravidade e quando superlotado contribui também para o aumento do tempo de espera por atendimento. Nesse início de semana o setor, que seria para acolher apenas em observação, chegou a comportar 31 pacientes internados, além dos pacientes em observação.

Atendimentos

Somente nestes 20 primeiros dias de outubro, o HUL acolheu e prestou 1.832 atendimentos. Para evitar uma espera ou desconforto maior até a prestação do atendimento, a unidade hospitalar observa que os pacientes sem maior gravidade da região também poderão ter como referência Unidades de Pronto Atendimento (UPA) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estejam ofertando serviços em seus respectivos municípios ou localidades.