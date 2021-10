Prefeitura de Simão Dias estabelece regras para visitação na Casa Lar São Francisco

Com a redução do número de casos do novo Coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Simão Dias estabeleceu regras e horários para visitação aos idosos asilados na Casa Lar São Francisco.

De acordo com a gestão municipal, as visitas poderão ser realizadas das 09h às 11h e das 14h às 16h, sendo permitido a entrada de apenas uma pessoa por família, com o ciclo de vacinação concluído.

“É bom frisar que a Casa Lar São Francisco de Assis segue todos os decretos e protocolos vigentes no combate ao Coronavírus no município. A gestão Nossa Força, Nossa Gente, vem atuando para garantir seus direitos e ampliar os serviços de proteção e atenção”, destacou a Prefeitura de Simão Dias.