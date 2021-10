Parentes suspeitos de matar idoso para roubar fortuna são presos em Propriá

Na última quarta-feira, 20, policiais civis e militares de Sergipe efetuaram a prisão de três pessoas suspeitas de estarem envolvidas em um latrocínio contra Ailton Panta da Silva, de 64 anos, que teve seu corpo encontrado naquele mesmo dia, no povoado Ponta Verde, na zona rural de Propriá, com perfurações por arma de fogo nas costas e um corte profundo no pescoço.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), os presos são o filho, a esposa e o compadre da vítima, os quais são acusados de planejarem e executarem o crime com o objetivo de subtrair da vítima uma quantia obtida pela mesma durante uma venda de gado.

“Segundo o que foi levantado pelos policiais, o planejamento do crime foi feito há cerca de 15 dias, sendo que a vítima foi emboscada e executada nas proximidades de sua residência, sendo morta com requintes de crueldade pelo próprio filho e seu compadre. Já a sua companheira ficou nas imediações, fazendo a vigilância enquanto o crime era cometido”, detalhou a SSP/SE.

Já o delegado Fábio Alan Pimentel acrescentou que o trio suspeito acreditava que o idoso estaria em posse de uma grande quantia em dinheiro, decorrente de uma venda de gados. Mas, no momento do crime, a vítima estava apenas com a quantia de R$ 1.000,00, subtraída pelo trio.

Ainda de acordo com a polícia, o próprio filho do idoso foi quem arquitetou a ação, chegando a narrar em depoimento com riquezas de detalhes todo o ocorrido, inclusive indicando a participação das demais pessoas.

“De acordo com o filho da vítima, a arma de fogo utilizada no delito foi jogada num rio próximo a sua residência, sendo localizada pela polícia e devidamente apreendida. Os três envolvidos no crime foram autuados em flagrante pelo crime de latrocínio e encaminhados à Delegacia Regional de Propriá, onde as medidas cabíveis serão tomadas”, informou a SSP/SE.