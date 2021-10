Há grandes chances de ocorrer festa de réveillon em Sergipe, diz Belivaldo

Em entrevista concedida ao programa Sergipe Verdade, da Rádio SIM FM, na última quarta-feira, 20, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), afirmo que há grandes possibilidades de realizar a tradicional festa de réveillon no estado, desde que sejam tomados certos cuidados.

“Eu acho que sim (sobre ter Réveillon), mas ainda com certos cuidados. Pelo país afora, muita gente está autorizando que se faça alguns eventos, com comprovação de vacinação na maioria dos casos. […] Se todo mundo buscar a vacina, teremos um Réveillon de tranquilidade, sempre com a preocupação de ordem sanitária”, explica o governador.

Belivaldo ainda se mostrou otimista com o cenário de avanço sobre o controle da crise sanitária. Contudo, reforçou que todo processo de flexibilização das atividades ainda requer cuidados. “O que quero em relação a pandemia, é continuar pedindo para que as pessoas usem máscaras, evitem aglomeração e busquem seu direito de vacinar, porque é o que resolve. Hoje nós temos vacina!”, finaliza o governador.