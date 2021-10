PC de Tobias Barreto prende integrante de grupo criminoso e apreende adolescente por roubo

Policiais civis de Tobias Barreto deram cumprimento ao mandado de prisão de Henrique Santos Souza, 20 anos. Na manhã da última quarta-feira, 20, ele se apresentou na delegacia após a prisão de cinco pessoas pelas práticas de associação para o tráfico de drogas. Henrique é o sexto preso por integrar o grupo criminoso, restando apenas um investigado foragido.

Já na tarde da quarta-feira, segundo o delegado Francisco Gerlandio Gomes, em ação conjunta com a Delegacia de Campo do Brito, coordenada pelo delegado Murilo Gouveia, foi apreendido um adolescente em Tobias Barreto. A apreensão ocorreu em decorrência de mandado de internação expedido pela Comarca de Campo do Brito.

De acordo com as investigações, o adolescente havia praticado um ato infracional semelhante a roubo. Na investida, foi levada uma motocicleta. O caso ocorreu no dia 2 de março desse ano em Campo do Brito. Após a divulgação das imagens do ato infracional, o adolescente foi reconhecido e teve o mandado de internação expedido pela Justiça.