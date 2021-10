Prefeitura realiza mais um curso básico de Libras

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria da Educação, realizou mais um curso básico de Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A primeira aula aconteceu na última quarta-feira, dia 20, na sede do Conselho Municipal da Educação (antigo Colégio Salete / Unit) e foi ministrada pelo professor Carlos Magno, licenciado em Letras / Libras, pela Universidade Federal de Sergipe.

De acordo com o secretário da Educação, professor Magson Almeida, o objetivo do curso é garantir o atendimento e o tratamento adequado às pessoas com deficiência auditiva.