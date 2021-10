Museu da Gente Sergipana reabre para visitação no dia 24 de outubro

A capacidade máxima de visitantes será reduzida, sendo necessário o agendamento para grupos a partir de dez pessoas, através do link .

Será possível percorrer ambientes que traduzem o estado, interagir com personagens, brincar a cultura popular e ter experiências sensoriais, mas agora com novas orientações. Dentre elas, o uso adequado da máscara, a utilização constante de álcool gel, o cumprimento do distanciamento social e a utilização de QR Codes que disponibilizam o conteúdo completo de algumas instalações.

Fonte: G1 SE