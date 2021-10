Incêndio que matou gêmeos de quatro anos e a mãe em Gararu foi acidental, diz laudo

“Nesse caso, concluímos que o incêndio se deu em decorrência da ação das crianças, o que nós chamamos de subcausa. Infelizmente, haja vista o grau de destruição daquele ambiente, houve intensa queima dos materiais. Também quando fizemos a pericia o local havia sido um pouco alterado porque fizeram a limpeza e nós não conseguimos identificar a fonte de ignição, que pode ser um fósforo, um isqueiro ou algo semelhante. Nosso laudo teve muita base no depoimento das pessoas que atuaram naquele cenário para apagar as chamas”, disse.

Para chegar até essa conclusão, a perícia foi dividida em duas fases: a primeira, de campo, no local. Depois, a burocrática de elaboração do laudo. Com todas as informações disponíveis, são traçadas as possíveis hipóteses até chegar a uma conclusão. “Nesse caso de Gararu, a partir da dinâmica do incêndio, dos depoimentos, e eliminando todas as outras hipóteses, foi possível classificar como um incêndio de causa acidental”, explicou o perito.